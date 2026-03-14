不二家から、人気キャラクター「おさるのジョージ」との初コラボレーションスイーツが登場します。2026年で絵本刊行85周年を迎えるジョージを記念した特別な商品で、バナナとミルキーをテーマにした2種類のスイーツがラインアップ。ジョージらしい楽しい世界観と、不二家ならではのやさしい甘さが合わさった注目のコラボです。かわいらしいパッケージにも心ときめく