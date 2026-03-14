「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。話題のドラマで共演する超人気俳優の凄さを語る場面があった。永瀬は現在放送中の同局ドラマTBS日曜劇場「リブート」で、裏社会に生きる冷酷な実行役を務めている。MCの笑福亭鶴瓶が同作主演の鈴木亮平について「凝るんですよ、何でも。例えば拳銃の打ち方とかそういうなんでも。これはよう分かっとるからね」と紹介すると、永瀬