◇オープン戦中日―楽天（2026年3月14日バンテリンD）中日・松葉貴大投手（35）が4回1/3を4失点で降板した。誤算は2回だった。1死無走者で浅村の右中間ソロを皮切りに5連打を浴び、この回2失点し主導権を奪われた。3回2死二塁では、マッカスカーに左前適時打。5回無死一、二塁で、またもマッカスカーに中前適時打され、4点目を失った。95球を投げ、10安打、4四球。松葉は今季オープン戦初登板で、開幕ローテーション