俳優の綱啓永、もーりーしゅーと（森英寿、森愁斗）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】カッコイイ…グラサン姿の綱啓永＆もーりーしゅーと綱ともーりーしゅーとは「1st FASHION STAGE」内「WEGO」のステージに登場。兄弟が、綱を挟む形でランウェイし、ステージトップでは、綱がもーりーしゅーとの所属するB