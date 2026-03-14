SUPER EIGHT丸山隆平（42）が14日、都内で主演舞台「oasis」（14日から、東京・サンシャイン劇場など）公開ゲネプロと取材会に出席した。前科のある青年（丸山）と脳性まひの女性（菅原小春）の純愛を描いた同名映画の舞台版。02年の公開後多数の映画賞を受賞し、長く愛されてきた名作の世界初舞台化となった。初日を迎え、丸山は「いろんな方々に20年間愛されている作品。心してやらねばと。うれしさと同時にプレッシャーもあった