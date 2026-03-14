「もともとはペット反対派でした。動物が怖かったですし、自分よりも先に亡くなってしまう可能性があるから、悲しむのが嫌だったんです」【写真】お迎えから一週間たったころゴミ捨て場で保護された命でしたそう話すくちゃみさん（@kuchami41）は今、愛猫くぅちゃん（男の子）と初めての猫ライフを送っている。2026年2月15日には、お迎えから100日記念をお祝い。くぅちゃんは飼い主さんにとって、かけがえのない家族となっている