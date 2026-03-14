豪華エルグランド公開！2026年3月13日、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、今夏に発売を予定している新型「エルグランド」をベースにしたカスタムカー「AUTECH」の、一部デザインに関する新たな画像を追加公開しました。エルグランドは、1997年に登場した日産のプレミアムミニバン。広い室内空間と高級感ある内装を兼ね備えた「高級ミニバン」という市場を切り拓き、多くの支持を集めてきたモデルです。【画像】超カッコ