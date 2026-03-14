ホンダの“車いす”!?ホンダが“車いす”を作っているのはあまり広くは知られていないかもしれません。2026年2月27日にフルカーボン製車いすレーサー「翔 KAKERU」の技術詳細と、漕ぎ力計測機器などの革新的な計測ツールがメディア向けに披露されました。ホンダの車いすレース技術開発の始まりは、1981年のホンダ太陽設立に遡ります。【画像】超カッコイイ！ ホンダの車いす「翔 KAKERU」を画像で見る！1993年に車いすレーサ