14日午前11時25分ごろ、東根市松沢の松沢橋から西方約400メートルの白水川堤防南側のり面で火が出ているのを、近くで農作業をしていた男性が気づき、119番通報しました。消防の放水でおよそ30分後に鎮火しましたが、堤防ののり面や休耕地の枯れ草約４００平方メートルが焼けました。ケガ人や建物への被害はありませんでした。警察で出火原因を調べています。