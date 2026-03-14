「ボクシング・トリプル世界戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）前日計量が１４日、横浜市で行われ、世界戦３試合及びメインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に出場する８選手全員がクリアした。ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチは、元ＷＢＯ世界同級王者で同級３位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝がリミットの４８・９キロ、王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝が２００グラム下回る４８・