乃木坂46・川崎桜（※崎＝たつさき）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【全身ショット】かわいすぎ！ふわふわ×デニムコーデで登場した川崎桜川崎は、「moment+」のショーに登場。リラックス感のあるワイドなデニムにホワイトのトップスを合わせ、ナチュラルカラーのニットハットのリボンを首元で結び、ド