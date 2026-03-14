「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１４日、平和島）藤田康生（２１）＝静岡・１３７期・Ｂ２＝が１４日の最終日４Ｒで１着。６コースからまくってデビュー初勝利を挙げた。スタートはコンマ０３のトップタイミングで、「スタートは気合で行きました」とニッコリ。「道中は自分が固まっちゃって、ハンドルがガクガクしてました。勝てて良かったです」と念願の白星をかみしめていた。後半の８Ｒ終了後には水神祭が