BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【集合ショット】素敵！圧巻のパフォーマンスを披露したSTARGLOW『TGC』初出演となるSTARGLOWのステージは、オーディション『THE LAST STAGE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」