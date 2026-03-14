歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。TBS「アッコにおまかせ！」最終回への思いを吐露した。40年MCを務めた「アッコにおまかせ！」が今月29日に最終回を迎える和田。放送が残り3回となり、「私は普通に終わりたいと思っているけど、感謝の気持ちと、なんかあって泣いちゃったら、私、うそ泣きできないからさ。う