「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３９枚目の天空海（３５）＝立浪＝が長内（高砂）を下し、無傷４連勝で勝ち越しを決めた。長内は３勝１敗。元幕内が力強い右四つで一気に寄り切った。笑顔で「まさか、ですね。かち上げてはじこうとしたが、差さっていい形になった」と語った。給金を決めても「でもここからですね」と気を引き締めた。場所前に行った両膝、両かかとの治療が効き、怖さなく