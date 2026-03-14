ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手（３４）がまた母国プエルトリコのチーム帯同を画策している。１次ラウンド２試合を見届けてドジャースのキャンプ地・米アリゾナに合流しているが、１４日（日本時間１５日）の準々決勝（テキサス・ダイキンパーク）にも行きたいとフリードマン編成本部長に申し出ている。キケは「ヒューストンに行く許可を求めているんだ。そこでまた勝てば、（準決勝のフロリダに）一緒に行ってもいいか