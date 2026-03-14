?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアに、ロシア勢が参加できなかった経緯が不透明だとして２００２年ソルトレークシティ五輪の同種目金メダリストで同国フィギュアスケート連盟会長を務めるアントン・シハルリドゼ氏が怒りをあらわにした。シハルリドゼ会長は、ロシアのテレビ番組「リンク」に出演。その様子を同国メディア「