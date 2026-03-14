◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡのビシエドが、オープン戦２号アーチを放った。２―２の同点で迎えた７回２死一塁から、宮崎の代打で登場。勝ち越しの左越え２ランをぶち込んだ。３番手のオスナの投じた１５１キロの２球目をとらえ左翼席に運ぶと確信歩き。スタンドは歓声につつまれた。筒香、松尾の連打でチャンスを広げ、５回からヒュンメルに代わり右翼の守備に就いた勝又の右前適