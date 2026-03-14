第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付は、４年ぶり３度目の出場となる。２３年８月から指揮を執る楠城祐介監督は「甲子園練習の練習もしてきた。球場を自分たちのものにするために。しっかりできていたと思う」。複数選手がサク越えの打球を放つ姿に「頼もしく見ていた」とうなずいた。チーム全体に冬を越しての成長を感じており「