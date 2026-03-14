バレーボール男子日本代表で大同生命ＳＶリーグ大阪Ｂの主将・西田有志が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、“３台目の相棒”として新たな愛車を迎えたことを明かした。アストンマーティン大阪の公式インスタグラムを引用する形で「アストンマーティン大阪はプロバレーボール選手・西田有志選手へ、３台目の相棒として『ＶＡＮＱＵＩＳＨ』をご用意。１２気筒エンジンが生み出す、圧倒的な余裕と静かな迫力。パワー