【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】第1子妊娠中・みちょぱ、マタニティドレス姿披露◆みちょぱ、第1子妊娠で変化したことは？2月に、夫・大倉士門ともにマタニティマークを持った写真を添え第1子妊娠を報告していたみちょぱ。ドットのマタニティドレスに