【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の金川紗耶が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂46人気メン、レーストップス着こなす◆金川紗耶、リムレスメガネがお似合いハーフツインテールにメガネを合わせ、雰囲気をガラリと変えた金川。レースカーディガンからレッドのトップスを覗かせ、トップでは無邪気な笑顔を見せた。◆「TGC2026