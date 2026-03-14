【モデルプレス＝2026/03/14】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）、俳優の綱啓永が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気兄弟、27歳俳優に頬キス◆もーりーしゅーと、綱啓永に頬キス一緒にランウェイをした3人は、サングランスをかけたコーディネートで登場。花道先端ではもーりーしゅーとが両手