「LOVEマシーン」のCMバージョンの振り付けを披露する杉浦太陽・辻希美・希空 杉浦太陽・辻希美・希空が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催中の『マイナビ TGC 2026 S／S』に親子揃って出演。ランウェイを歩いた。ランウェイにまず希空が登場。その後、杉浦太陽・辻希美が希空を挟むように登場するとどっと歓声が沸いた。声援に笑顔でこたえ、ランウェイトップでは、杉浦と辻が希空のほほにキスした。