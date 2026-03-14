ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が１４日、東京・サンシャイン劇場で同日開幕の主演舞台「ｏａｓｉｓ」（４月１９日まで同所ほか）の公開通し稽古を行った。丸山は１年ぶりの主演舞台。座長としての取り組みを聞かれると、「昨日（スタッフから）唐揚げ弁当が出たんですけど、それに乗っかって、追いからあげを差し入れました」と無邪気に明かした。続けて、「僕食いしん坊なので、自分が食べたいものを共有するっていう。僕