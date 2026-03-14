Ｍ-１で３年連続ファイナリストのヤーレンズが１４日、カンテレ「おかべろ」に出演し、楢原真樹が学生時代、バイト先のオーナー兼店長の夫人に一瞬で嫌われてクビになったことを明かした。相方の出井隼之介が楢原について、「ことごとく嫌われるというか。コンビニでバイトしてるときに夜勤をしてて…」と嫌われエピソードに触れた。楢原は「３年くらい夜勤してたんです」と振り返った。たまたま昼の勤務の人が出られない日