【シドニー共同】サッカー女子の来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねたアジア・カップで、2大会ぶりの頂点を狙う日本は15日にシドニーで、勝てばW杯出場が決まる準々決勝でフィリピンと対戦する。14日はシドニーで最終調整し、公開された冒頭部分では、主将の長谷川らがパス回しなどで汗を流した。GK山下（以上マンチェスター・シティー）はコンディション不良のため、宿舎で調整した。記者会見したニールセン監督は「フィ