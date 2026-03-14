AIで作成されたとみられる、生物が変異したとする偽画像（台湾ファクトチェックセンター提供）東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出を巡り、海から変異した巨大生物が見つかったなどとする偽情報が少なくとも19本、中国や台湾の交流サイト（SNS）で拡散していたことが14日、台湾の民間非営利団体「台湾ファクトチェックセンター」への取材で分かった。生成人工知能（AI）で作ったとみられる動画もあり、これらを偽情報と判定。