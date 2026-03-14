◇オープン戦中日―楽天（2026年3月14日バンテリンD）楽天の新助っ人マッカスカーが一気に当たり出した。「7番・右翼」でスタメン出場し、2回1死で左翼線への安打。3回2死二塁では左前適時打を放ち「（走者の村林）イツキが盗塁でチャンスを拡大してくれたので、還すことだけを考えていた」と振り返った。さらに5回無死一、二塁では中前適時打で3打席連続安打で2打点をマークした。12日までオープン戦20打数2安打