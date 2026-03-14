ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が１４日、東京・サンシャイン劇場で同日開幕の主演舞台「ｏａｓｉｓ」（４月１９日まで同所ほか）の公開通し稽古を行った。作品のタイトルにちなみ、丸山にとっての“オアシス”を問われると「メンバーかな」と回答。「舞台を一緒に作る仲間って、はかなくも終わりがくる。それで終わって帰ったときにメンバーの顔を見ると安心する」と笑顔で話した。また、この日はメンバーの安田章大から