【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節】(ギケンス)高知 2-0(前半1-0)今治<得点者>[高]新谷聖基(20分)、河田篤秀(85分)<警告>[高]福宮弘乃介(38分)観衆:3,118人主審:酒井達矢