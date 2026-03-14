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【J1百年構想リーグ EAST第6節】(日産ス)横浜FM 2-0(前半0-0)千葉<得点者>[横]遠野大弥(52分)、谷村海那(74分)<警告>[横]ジェイソン・キニョーネス(40分)、渡辺皓太(72分)主審:椎野大地└横浜FMが今季2勝目、6試合目で待望の今季初クリーンシート達成…千葉は2連勝ならず