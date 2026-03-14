[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 横浜FM 2-0 千葉 日産ス]J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉の対戦は、横浜FMが2-0で勝利した。最下位に沈む横浜FMは、千葉とJ1リーグの舞台で17年ぶりの“オリジナル10”対決となった。DF角田涼太朗やMF喜田拓也が不在となり、MF木村卓斗が初先発となった。序盤から攻勢を強め、前半7分にはMFジョルディ・クルークスが左足ミドル。13分に