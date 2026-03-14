元日本女子代表(なでしこジャパン)DFの鮫島彩さんが13日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、巨大なヨーロピアンシュガーコーンとの“ツーショット”を披露した。ヨーロピアンシュガーコーンは、クラシエ株式会社によるロングセラーのコーンアイス。鮫島さんは「こんなにビッグサイズのヨーロピアンシュガーコーンに出逢えて、テンション上がるーーーー #ヨーロピアンシュガーコーン #クラシエ株式会社 様」と綴