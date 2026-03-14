[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 水戸 - FC東京 Ksスタ]FC東京のDF長友佑都が14日、J1百年構想リーグEAST第6節の水戸ホーリーホック戦で負傷交代を余儀なくされた。日本代表は今月下旬にイギリス遠征を予定しており、19日には遠征メンバーの発表を予定している。長友は前半20分、後方に飛んだボールを走って追いかけるとバックパスした直後にベンチに交代を要請。そのままピッチに座り込むと、右脚を気にした様子で担架に乗っ