モデルの桃月なしこ（30）が12日に投稿したSNSの内容が、ファンの間で話題となっている。自身が食べたラーメンの写真を公開したところ、ラーメン好きのマネジャーが店を特定。そのやりとりが公開された。桃月は「ラーメンの写真送ったらマネージャーからガチ特定きたんだけどwww」（原文ママ）と投稿。あわせて公開された公式LINEのスクリーンショットでは、マネジャーがラーメンの写真を見て「ネギの盛り、背脂の浮き具合、チ