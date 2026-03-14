◇春季高校野球東京都大会一次予選海城19―0足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科（5回コールド）（2026年3月14日日野高校グラウンド）春季高校野球春季大会は全国一番乗りで東京の一次予選が開幕し、海城は19―0で足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科の連合チームに5回コールド勝ちした。高校野球では今春から指名打者制度（DH制）が採用され、海城は「6番・DH」で西川宙（じょう＝3年）を起用した。初