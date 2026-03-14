J・G2「阪神スプリングジャンプ」は3番人気ディナースタ（牡7＝辻野、父ドゥラメンテ）が道中、好位を確保し、最後は1番人気エコロデュエルとの叩き合いを鼻差で制して重賞初制覇を飾った。昨年の東京ハイジャンプ（ジューンベロシティ）以来となる通算28回目の重賞勝ち（うち平地重賞1回）の高田潤（45）は「状態が一番いいと思っていた。相手は強いけど力を信じて強気に攻めようと。キャリアを積んで学習してパワーもつけた