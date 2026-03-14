◇ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック スノーボード・バンクスラローム〈現地13日〉スノーボード・バンクスラロームの下肢障がいLL1のカテゴリーで小栗大地選手が日本勢3つ目となる銀メダルを獲得。このメダルが冬季通算100個目の節目となりました。小栗選手は今大会で自身3度目のパラリンピック。初出場の平昌大会では6位、北京大会では7位と、いずれもメダルに届きませんでした。45歳で迎えた今大会、最初のランでは1分00秒09