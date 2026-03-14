大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第19節GAME1が14日（土）に行われ、宝来屋ボンズアリーナにてデンソーエアリービーズとPFUブルーキャッツ石川かほくが対戦した。 この試合に勝利、もしくはフルセットでの敗戦でチャンピオンシップへの進出が決まるPFUはここまで24勝12敗で5位。対するホームのデンソーは18勝18敗で8位と、こちらも負けられない戦いとなっており、