お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が、14日までに自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」を更新。愛知県の実家に妻でモデルの蜂谷晏海（33）と帰省する場面を紹介した。実家に着くと、玄関の前には井戸田の身長と同じぐらいの大きな「狸の置物」があった。「何これ？」と蜂谷は驚いたが、亡くなった父が「狸が好きなの」と井戸田は語り、妻と一緒に数えることになった。なかには父の手作りの狸