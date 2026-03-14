俳優でモデルの平祐奈が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。白いハイソックス姿で登場すると、そのガーリーな装いに絶賛の声が集まった。【映像】白ハイソックス姿が可愛すぎる平祐奈（全身姿も）イベント序盤の「1st FASHION SHOW STAGE」ステージに登場した平はオーバーサイズでストライプ模様のグレー