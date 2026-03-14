お笑い芸人の狩野英孝が１１日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。時代劇に出演した際の監督からのまさかのひと言を告白して、共演者を爆笑させた。狩野はかつて俳優の水谷豊主演の時代劇に出演した際のエピソードを切り出した。「水谷豊さんを騙す詐欺師の役で。監督も８０歳ぐらいで車椅子で現場来て。でも『スタート！』って」と監督も気合が入っていたと振り返った。最初の撮影が水谷との掛け合いのシーン