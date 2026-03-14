お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が14日、自身のSNSを更新。ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』をめぐるネット上の情報を完全否定した。【動画】CMで2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」（19秒ころ）月額1100円で、2025年11月1日からサービスが始まっている『DOWNTOWN＋』。同月中には会員登録数が50万人にのぼったことが明らかになっていた。松本はこの日