初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は14日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」（19日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。女子のタッグマッチ30分1本勝負で里奈（LLPW−X）、初参戦の稲葉あずさ（JTO）vs初参戦のレディ・C（スターダム）、ビッグ春華（JTO）が対戦する。対戦が決まった里奈は「今回は改名後、初めてのストロングスタイルプロレ