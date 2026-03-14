俳優でモデルの池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。その存在感たっぷりな姿、そしてシースルースカートからのぞく“艶やか”美脚に反響が寄せられた。【映像】池田エライザ、美脚あらわ！圧巻スタイルで登場（全身姿も）イベント本編のオープニングとなる「TGC SPECIAL COLLECTION」ステー