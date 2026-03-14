「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）炎鵬が日向丸に勝利し幕下勝ち越しに王手をかけた。のど輪を攻められるも左下手でつかんだまわしを離さず、日向丸の体を起こして押し出した。「今日できることしか考えていなかった。本当に気持ちだけで取れました」と納得の表情を見せた。場所中は午後１０時３０分ごろには就寝。アラームが鳴る前の午前６時ごろには目を覚まし「おじいちゃんみたいな生活」と