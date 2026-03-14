日本を野球の熱狂の渦に包んでいる第6回「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）。前回大会王者の日本代表が3連勝で予選ラウンド1位通過を決めた。決勝ラウンドをかけた熱戦が繰り広げられた東京ドームには多くの著名人が詰めかけていた。「女優の戸田恵梨香さんは、自身が主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の番宣を兼ね、7日の日韓戦を観戦しました。Xではユニフォーム姿の夫・松坂桃李さんと球場を後にす