インスタグラムで報告女子プロゴルファーの田村亜矢がインスタグラムを更新。ここ2年、国内ツアーを欠場していた理由を明かした。28歳の田村は2017年のプロテストに合格。23年10月のマスターズGCレディースを最後にJLPGAツアーには出場していなかった。投稿では「この2年間、看護学校に通っていました。今年の試験を受け、無事合格することができました」と報告した。「さまざまな気持ちがある中でも、沢山の学びがあり、人と