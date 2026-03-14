驚異的な年俸格差…ソト1人でチーム全員分ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10の7回コールドで敗れた。試合中には、韓国のテレビ中継が両国の“格差”をばらしてしまう場面も。韓国のファンから驚きの声が集まっている。韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン。初回こそ